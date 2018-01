Caldas alvo de processo disciplinar

JN Ontem às 19:44 Facebook

O Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol abriu um processo disciplinar ao Caldas, por alegados insultos racistas dos adeptos e irregularidade na venda de ingressos para o jogo dos quartos-de-final da Taça de Portugal.

O emblema do Campeonato de Portugal, que conseguiu um apuramento histórico para as meias-finais da Taça de Portugal depois de vencer (3-2) o Farense, arrisca uma pena que pode ir de dois a cinco jogos à porta fechada.

Em comunicado publicado esta sexta-feira, o Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol adiantou que a instauração do processo disciplinar prende-se com a "eventual prática das infrações previstas nos artigos 94.º e 62.º do Regulamento Disciplinar da FPF".

O primeiro artigo diz respeito a "irregularidade nos bilhetes de ingresso", enquanto o 62.º refere-se a "comportamento discriminatório". O Caldas foi ainda condenado ao pagamento de uma multa que vai dos 10200 aos 20400 euros.