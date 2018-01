Caldas vence Farense e está nas meias-finais da Taça de Portugal

Ontem às 20:42 Facebook

O Caldas apurou-se, esta quarta-feira, para as meias-finais da Taça de Portugal de futebol, ao receber e vencer o Farense, por 3-2, em jogo dos quartos-de-final da prova. O triunfo da equipa das Caldas da Rainha só surgiu no prolongamento, após o 2-2 que se registava ao cabo dos 90 minutos.

Num confronto entre duas equipas do terceiro escalão nacional, a vitória acabou por surgir ao Caldas que, agora, nas meias-finais, a duas mãos, vai defrontar o vencedor do confronto entre o Rio Ave e o Desportivo das Aves.

Nas Caldas da Rainha e no tempo regulamentar, após o nulo dos primeiro 45 minutos, as duas equipas marcaram dois golos cada no segundo tempo. Livramento (minuto 48) adiantou os algarvios no marcador e pouco depois Januário (56 minutos), igualou a partida a um golo. Aos 61 minutos, o Farense voltou a estar em vantagem e novamente por intermédio de Livramento, sendo que aos 71 minutos o Caldas fez o 2-2, num golo apontado por Pedro Emanuel.

No tempo extra (116 minutos), Pedro Emanuel fez o 3-2 para o Caldas, fazendo rebentar a festa entre os caldenses.