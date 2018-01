Câmara de Cascais pede estudo "abrangente" de todo o estádio do Estoril

Ontem às 22:20 Facebook

A Câmara Municipal de Cascais vai pedir ao Laboratório Nacional de Engenharia Civil (LNEC) "um estudo abrangente sobre todo o complexo desportivo do Estádio António Coimbra da Mota", no Estoril.

Segundo o jornal digital Cascais24, o presidente do município, Carlos Carreiras, pretende desta forma impedir que não volte a repetir-se aquilo que considera "terreno fértil à especulação, à demagogia e ao populismo irresponsável".

Os trabalhos de recuperação das áreas afetadas, nomeadamente das casas de banho existentes no interior da bancada norte do estádio, iniciaram-se esta segunda-feira, seguindo as diretivas do LNEC.