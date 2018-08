Câmara de Guimarães felicita João Sousa pela vitória que deixou Marcelo feliz

06 Maio 2018 às 18:50 Facebook

A Câmara Municipal de Guimarães felicitou o tenista João Sousa por se ter tornado o primeiro português a conquistar o Estoril Open, o único torneio luso do circuito ATP. Um triunfo que deixou feliz o presidente da República.

"O Presidente da Câmara de Guimarães, Domingos Bragança, felicita o vimaranense João Sousa pela vitória no torneio de ténis do Estoril Open, este domingo, 6 de maio. O atleta vimaranense tornou-se no primeiro português a inscrever o seu nome na lista de vencedores no historial desta competição", lê-se na nota exibida na página do município no Facebook.

Nascido em Guimarães há 29 anos, João Sousa, 68.º do ranking mundial, garantiu o triunfo em solo português, após derrotar o norte-americano Frances Tiafoe, 64.º do circuito, por duplo 6-4, em uma hora e 20 minutos de jogo.

A nota da Câmara de Guimarães considerou ainda que João Sousa, o "melhor tenista nacional da atualidade", "personifica o espírito de um verdadeiro conquistador" com o feito alcançado.

Marcelo feliz na procissão

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, manifestou-se feliz pela vitória de que soube enquanto acompanhava a procissão de Nossa Senhora da Saúde.

"Passei primeiro a dar um abraço às 15.10 horas", antes do encontro. "Pelos vistos, o abraço também ajudou um pouco e depois soube a meio da procissão da vitória, estou muito feliz", disse Marcelo Rebelo de Sousa aos jornalistas, após as cerimónias da procissão, na praça do Martim Moniz, em Lisboa.

O chefe de Estado disse que ainda ia tentar estar com João Sousa: "Vamos lá ver se consigo".

Questionado sobre uma condecoração ao primeiro tenista português a vencer o Estoril Open, o Presidente respondeu: "Para já, vamos encontrá-lo".

O atleta conquistou a terceira vitória da carreira no circuito ATP, após os triunfos de Kuala Lumpur (Malásia), em 2013, e de Valência (Espanha), em 2015, num total de 10 finais já disputadas.