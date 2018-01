Câmara garante que obra no estádio do Estoril cumpriu regras

Hoje às 18:54, atualizado às 19:04 Facebook

A Câmara de Cascais garantiu, em comunicado, que a nova bancada do Estádio António Coimbra da Mota, que teve de ser evacuada esta segunda-feira, passou em todas as vistorias.

O projeto de alargamento do Estádio António Coimbra da Mota, que por ser equipamento municipal não carece de licenciamento, "foi analisado por uma vasta equipa de técnicos qualificados, tanto da Câmara Municipal de Cascais como de organizações externas".

O esclarecimento surge depois de o antigo vereador da Câmara de Cascais, João Sande e Castro, ter escrito, no Facebook, que o terreno na qual assenta a nova bancada do Estoril Praia é "pouco estável".

"Que este terreno era pouco estável saltava à vista: em 12 anos por três vezes foi necessário reparar abatimentos no solo dos campos sintéticos contíguos", pode ler-se na publicação.

"O terreno onde está implementado o Estádio está tipificado como Rede Agrícola Nacional. A RAN não exclui a construção de equipamentos, quadro legal em que se integra um Estádio Municipal (equipamento desportivo), instalado naqueles terrenos há mais de 70 anos", explica a nota camarária enviada às redações.

No comunicado, a autarquia acrescenta que a obra em questão foi "vistoriada pelas entidades nacionais e internacionais competentes" e que as instalações do estádio são "vistoriadas pela Liga Portuguesa de Futebol e demais entidades no arranque de cada época".

A Câmara Municipal de Cascais acrescenta ainda que irá aguardar o parecer final do Laboratório Nacional de Engenharia Civil.

A segunda parte do jogo entre o Estoril Praia e o F. C. Porto foi reagendada para 21 de fevereiro, depois de a partida ter sido interrompida, segunda-feira à noite, na sequência de problemas na estrutura de uma bancada do Estádio António Coimbra da Mota.