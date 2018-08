Camisola da Nigéria é um sucesso de vendas e pode bater recorde

Sofia Esteves Teixeira 28 Maio 2018 às 18:45 Facebook

Twitter

De acordo com a Federação Nigeriana de Futebol, a camisola da seleção da Nigéria para o Mundial 2018 já teve mais de três milhões de encomendas ainda antes do início da competição.

A evocar os tempos áureos do país no futebol e com um design inspirado nos equipamentos utilizados não só nos Jogos Olímpicos de 1996, quando a Nigéria se tornou o primeiro país africano a conquistar a medalha de ouro no futebol, como também no Campeonato do Mundo de 1994, nos Estados Unidos, na primeira vez que o país se qualificou para a fase final da competição, a camisola que os jogadores da seleção nigeriana vão vestir no Mundial 2018, na Rússia, já é um sucesso de vendas.

Produzida pela Nike, a camisola já terá tido mais de três milhões de encomendas, revelou esta segunda-feira a Federação Nigeriana de Futebol (NFF). O número terá sido revelado pela Nike durante uma reunião com a NFF na sede europeia da marca desportiva em Amesterdão. Contudo, os números ainda não foram confirmados, oficialmente, pela marca.

O equipamento, que tem sido descrito pelos adeptos como "impressionante", estará disponível no mercado a partir desta terça-feira e, caso sejam vendidas, de facto, três milhões de camisolas, será batido o recorde de vendas de uma equipa africana e até mesmo de alguns dos maiores clubes de futebol do mundo. O Manchester United, por exemplo, vendeu 2,8 milhões de réplicas de camisolas do clube em 2016.

O Mundial 2018 realiza-se de 14 de junho a 15 de julho. Croácia, Islândia e Argentina são os adversários da Nigéria na fase de grupos.