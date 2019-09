Campeã do Mundo sugere que fortuna de Cristiano Ronaldo encobre acusações de abusos

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 19:57 Facebook

Twitter

Partilhar

Alex Morgan, futebolista campeã do Mundo pelos Estados Unidos, voltou a deixar duras críticas a Cristiano Ronaldo relativamente ao caso Mayorga. A jogadora sugere que o português recorre à fortuna para ocultar as acusações de abuso sexual.

"As mulheres, hoje em dia, falam e é importante escutá-las. Muita gente me pergunta quem tem razão nestes casos, mas quando olhas para a história de Ronaldo penso que há demasiadas evidências para encobrir e é o dinheiro que esconde tudo", disse em entrevista à "Sports Illustrated".

Alex Morgan deverá cruzar-se com Cristiano Ronaldo já a 23 de setembro, na Gala da FIFA em Milão, mas garante que não vai "aproximar-se de forma diferente com que faria com qualquer pessoa".

Esta, aliás, já não é a primeira vez que a norte-americana faz acusações ao internacional português. Em julho, quando CR7 foi ilibado das acusações de agressão sexual contra Katheryn Mayorga, Morgan associou a decisão à corrupção desportiva.

"É importante continuar a apoiar as mulheres que estão em situações vulneráveis. Não digo que ele não seja um dos melhores futebolistas do mundo, isso não tem nada a ver com esta questão. Uma coisa é ele como desportista e tudo o que conquistou, outra é ele como pessoa e tudo o que fez. Eu vou continuar fiel ao que sinto e penso sobre coisas que são importantes", acrescentou.

Em 2018, a norte-americana Kathryn Mayorga denunciou Cristiano Ronaldo por violação. O caso remonta a 2009, num quarto de hotel em Las Vegas. Segundo uma investigação da revista alemã "Der Spiegel", a mulher disse que Cristiano Ronaldo obrigou-a a praticar sexo anal.

O português desmentiu as acusações, garantindo que relação entre ambos foi consensual. O caso acabou por ser arquivado no final de julho por falta de provas.