Campeã nacional de kickboxing em nove meses

Entre 500 horas de estágio e uma tese para escrever, Magda Gomes encontrou forças para levantar os punhos e não faltar aos treinos. Nunca tinha feito desporto até o primo a empurrar para o kickboxing.

Foi em outubro e apenas nove meses depois, a jovem de 25 anos, da Feira, tornou-se campeã nacional na sua categoria. Um feito depois de ter perdido o pai para um cancro fulminante. "O meu pai faleceu em maio do ano passado, um mês depois de sabermos que tinha tumor cerebral", conta Magda.

O foco virou-se para terminar o mestrado. "Essa era a minha prioridade, porque o meu pai tinha feito um esforço grande para pagar as propinas. Mas o meu primo disse-me para ir experimentar uma aula, porque ia ser bom para desanuviar e era muito libertador. Adorei e fiquei".

Estava no último ano do mestrado, entre estágio e tese, nem sequer equacionava entrar nas competições. "Quando chegou a altura de me inscrever para os Regionais, disse que não. Treinava há 6 meses, não me ia meter numa competição". Mas aconteceu. Além do treino normal, treinava para competição, eram 7 a 8 horas por semana. Magda acabou por tornar-se Campeã Regional de kick light - 70 kg e a ganhar um passaporte para o Campeonato Nacional.

"Treinámos ainda mais e consegui conciliar tudo. Às vezes ainda trabalhava porque agora é só a minha mãe e é difícil". O treinador no canto do ringue. O namorado, o irmão e a mãe no público. A mãe que nem sequer queria que Magda competisse, agora leva marmitas para todos.

Depois de perder o primeiro round, Magda venceu. É campeã nacional de um desporto de "que as pessoas têm uma ideia errada". "Não é agressivo, ajuda-me com autodefesa, faz-me sentir livre e durante horas não penso em mais nada". Agora, está à procura de trabalho. "De preferência um que me permita continuar a ir aos treinos".