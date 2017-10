Campeão do mundo de Motonáutica F2 decide-se em Portugal

Ontem às 23:50 Facebook

Portugal volta a ser palco da disputa, ao centésimo de segundo, pela vitória no Mundial de Motonáutica F2 através do Grande Prémio de Portugal. A prova realiza-se este fim de semana, na Albufeira da Pala, em Baião.

O sueco Pierre Lundin, campeão do mundo 2016 em Baião e o árabe Rashed Al Qemzi, dos Emirados Árabes Unidos, são os favoritos da prova que será disputada por 24 pilotos internacionais. Portugal é representado por Duarte Benavente que vai lutar para estar à altura dos seus adversários.

"Vamos ter a oportunidade de assistir à mais disputada etapa do Campeonato do Mundo de Motonáutica em território português", antevê Duarte Benavente, piloto não competiu em 2016 devido a uma avaria técnica.

As equipas começam a chegar esta sexta-feira, 6 de outubro, a Baião. O sábado, depois das inspeções técnicas, será preenchido com treinos livres, cronometrados, provas de qualificação e de eliminação. O nível de competição intensifica-se no domingo com as corridas de repescagens e as provas no quadro principal que vão determinar o vencedor do Grande Prémio Portugal F2.

Do leque de pilotos em prova, seis ainda têm condições de aspirar ao título e são doze os candidatos às três medalhas mais ambicionadas. No sábado, as provas de qualificação vão decidir quais os 18 pilotos que vão estar no pontão de largada para competir pela vitória no Grande Prémio de Portugal e, consequentemente, chegar aos lugares do pódio do Campeonato do Mundo.

A Suécia volta a ser o país com mais pilotos em prova, com Pierre Lundin decidido a voltar a fazer história. O britânico Owen Jelf, que ano passado arrecadou o segundo lugar, conta com mais dois colegas em prova, Matthew Palfreyman e Steve Hoult. Nelson Morin, da equipa francesa, é mais um grande nome a ter em conta, sem esquecer Rashed Al Qemzi que, ano passado, subiu ao terceiro lugar do pódio.

A prova tem um grande impacto na região. A organização fala em mais de 20 mil pessoas nos dois dias da competição. A restauração e hotelaria já regista uma ocupação quase total, num raio de 40 km da Albufeira da Pala.