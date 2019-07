Campeão olímpico de boxe morre vítima de atropelamento

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 10:02 Facebook

Pernell Whitaker, de 55 anos, morreu este domingo vítima de atropelamento. O norte-americano tinha sido campeão olímpico nos anos 80 e foi considerado um dos melhores pugilistas até terminar a carreira.

Pernell Whitaker morreu atropelado em Virginia Beach, quando atravessava a estrado num cruzamento durante a noite. Em comunicado, o Departamento de Polícia de Virginia Beach explicou que "avítima sucumbiu aos ferimentos no local".

A família do pugilista também já confirmou o óbito. "Era um gajo porreiro. É tudo o que posso dizer sobre ele. Não posso realmente dizer como estou me estou a sentir porque ainda estou em choque. Ainda estou a tentar processar tudo o que está a acontecer. Mas ele era um gajo fixe", disse o filho do atleta ao Virginia Pilot.

Pernell Whitaker era reconhecido mundialmente, sobretudo nos anos 80 e 90. Ganhou quatro campeonatos do mundo de pugilismo, incluindo uma medalha de ouro olímpica na categoria de peso ligeiro.