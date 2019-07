Campeão olímpico Giba homenageado no AMB Volleyball Cup de Espinho

Sara Gerivaz Hoje às 11:54 Facebook

Twitter

Partilhar

A VIII edição do AMB Volleyball Cup encheu, na quinta-feira, a Nave Polivalente de Espinho para assistir a um jogo entre estrelas, que juntou os melhores jogadores da modalidade. Giba, campeão olímpico e mundial pelo Brasil, foi a grande sensação da noite e foi homenageado pela organização e pela autarquia.

De sorriso fácil e sempre pronto para as fotografias com os fãs, Giba não deixou ninguém indiferente durante o "All Star Game" do AMB Volleyball Cup. Medalha de Ouro nos Jogos Olímpicos de Atenas em 2004 e Prata em Pequim (2008) e Londres (2012), o ex-atleta brasileiro integrou a equipa portuguesa no encontro e até marcou o ponto da vitória no primeiro set.

Rodeado de jovens atletas, Giba sublinhou a importância do apoio à modalidade e do ambiente vivido na Nave de Espinho. "Os atletas precisam de entender que sem esta festa, sem o público, o que seria de um jogo de voleibol? Não seria nada. Quanto mais atenção damos aos fãs, mais pessoas atraímos para o mundo do voleibol. E isso é o mais importante". O convidado da organização para a oitava edição do evento destacou, ainda, a importância da prática desportiva nas camadas jovens. "Hoje o mundo sofre de algo muito pesado que é a obesidade infantil. As crianças com um ano de idade já estão a beber refrigerantes. Os pais precisam de ser consciencializados para o problema e nada melhor do que o desporto para isso", disse ao JN.

O jogo das estrelas animou as bancadas da Nave de Espinho do primeiro ao último minuto, logo com a entrada dos jogadores que chegaram, um a um, em cima de motas e trotinetas e mascarados. A partida opôs portugueses contra "o resto do Mundo" (a maioria atletas espanhóis) e contou com nomes como Januário, João Fidalgo, Lourenço Martins ou Marco Ferreira.

A iniciativa, integrada na VIII edição do AMB Volleyball Cup procurou, além do espetáculo desportivo, aproximar os jovens atletas dos ídolos da modalidade. "Temos muitos atletas que nunca viram os ídolos ao vivo e acho que é uma boa maneira de proporcionar um grande momento e uma grande noite", afirmou Miguel Maia, atleta olímpico e cofundador da Associação Brenha/Maia (AMB), organizadora do evento.

O AMB Volleyball Cup continua até sábado com mais de três mil atletas de cinco países em prova, naquele que é um dos maiores torneis internacionais de voleibol juvenil. "Espinho respira voleibol o ano todo, esta semana ainda mais", atirou João Brenha, parceiro de Miguel Maia na organização do evento.