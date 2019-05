Campeões à vista na Alemanha e em Inglaterra

Hoje às 10:35 Facebook

O fim de semana que se avizinha definirá o campeão da Premier League e pode trazer mais um título ao Bayern

Tal como no campeonato português, está a chegar a hora das decisões nas ligas inglesa e alemã, que ainda não têm o vencedor definido, ao contrário do que acontece em Espanha, França e Itália, onde Barcelona, PSG e Juventus já festejaram os respetivos títulos há várias jornadas.

Este sábado, o Bayern pode sagrar-se campeão da Bundesliga pelo sétimo ano seguido, bastando-lhe um empate em Leipzig para ganhar o troféu pela 29.ª vez. Com quatro pontos de avanço sobre o Borussia Dortmund, com duas jornadas por disputar, a equipa bávara tem tudo a favor e até pode nem precisar do ponto que lhe falta, se o rival direto não vencer em casa o Fortuna Dusseldorf. Se o Borússia ganhar e o Bayern perder, a decisão fica adiada para a derradeira ronda.

Em Inglaterra, o campeão será encontrado no domingo, dia em que se disputa a 38.ª e última jornada da Premier League. Manchester City e Liverpool estão separados por um ponto, com vantagem para a equipa de Guardiola, que festejará o bicampeonato se vencer no estádio do Brighton. O Liverpool terá de ganhar em casa ao Wolverhampton, de Nuno Espírito Santo, e esperar que o City não vença.