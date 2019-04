Campeões europeus de sub-19 cantam o hino do F. C. Porto na chegada à Invicta

Hoje às 15:08 Facebook

Os príncipes da Europa aterraram, esta terça-feira, no Aeroporto Francisco Sá Carneiro e, a recebê-los, tinham largas centenas de adeptos portistas, com quem cantaram, em uníssono, o hino do F. C. Porto

Foi um momento marcante, de perfeita harmonia entre adeptos e jogadores.

Depois disso, mas ainda no decorrer da receção festiva, Sérgio Conceição e Rui Barros foram evocados.

O treinador da equipa principal ainda não se pronunciou publicamente sobre o feito alcançado pela equipa sub-19 dos azuis e brancos, mas o técnico campeão europeu sub-19, Mário Silva, não o esqueceu na primeira parte da festa em solo português.

"O Sérgio [Conceição] está atento a tudo o que se passa no clube, segue de perto e, como nós, está certamente muito feliz por termos conquistado este título europeu. Uma palavra também para ele e para Rui Barros, porque houve jogadores que estiveram connosco e que, diariamente, estão com eles na equipa principal e na B. Estamos todos de parabéns, é um título de todos", afirmou Mário Silva.

A comitiva vai agora almoçar com o presidente Pinto da Costa, no Estádio do Dragão, e segue depois para a Câmara Municipal do Porto, onde será recebida pelo presidente Rui Moreira.

"Conquistar este troféu é um motivo de orgulho. Vamos continuar a trabalhar para tentarmos mais títulos para o F. C. Porto, mas agora este momento é para desfrutar", afirmou Diogo Leite, igualmente à chegada ao Aeroporto Francisco Sá Carneiro.