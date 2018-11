Campeões europeus de sub-19 condecorados com Ordem de Mérito

JN Hoje às 19:39 Facebook

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, recebeu e condecorou, esta segunda-feira, no Palácio de Belém, em Lisboa, a seleção portuguesa de futebol de sub-19 que se sagrou campeã da Europa, em julho, na Finlândia.

Marcelo Rebelo de Sousa condecorou, esta segunda-feira, a seleção nacional de sub-19 com a medalha da Ordem de Mérito. Portugal venceu o Europeu de sub-19, em julho, e Marcelo já tinha prometido as medalhas, mas o "timing" impediu a condecoração formal. Os campeões europeus, comandados por Hélio Sousa, receberam as medalhas, fruto da vitória no Europeu da Finlândia, onde derrotou a Finlândia na final, por 4-3.

"É uma honra voltar a entrar neste palácio. Estamos muito contentes com esta distinção. É uma motivação para continuarmos a trabalhar, para voltarmos aqui mais vezes e conseguirmos grandes feitos pelo nosso país", afirmou Diogo Queirós, defendendo que a equipa "não pode", contudo, "viver do passado" e, por isso, vai "procurar novas conquistas".

Numa cerimónia em que o único ausente, por indisponibilidade, foi Ricardo Benjamim, guarda-redes do Deportivo da Corunha, Hélio Sousa e os restantes elementos da equipa técnica foram agraciados com o título de Comendador da Ordem de Mérito.

Hélio Sousa, além de destacar o "trabalho que tem sido feito com competência e êxito, certificado com campeonatos da Europa", defendeu que "as conquistas são preparadas e conquistadas dia a dia".

"Vamos começar hoje novo estágio para preparar o futuro, como temos feito desde 2009/10. Temos um percurso fantástico na Federação Portuguesa de Futebol, que nos têm dado as melhores condições para exercermos o nosso trabalho, condições de excelência que tentamos corresponder com trabalho de excelência, ajudando a potenciar os melhores jogadores do momento a chegar nas melhores condições à fase seguinte", sublinhou o técnico

Por agora, Portugal prepara os jogos da próxima pausa para desafios internacionais. Os sub-20 têm três jogos no Algarve. O primeiro contra a Polónia, no dia 15 de novembro, no Estádio do Algarve. No dia 16, defrontam a Eslováquia, no Parchal. E a ronda de amigáveis acaba no dia 18, no Estádio Municipal de Portimão, novamente frente à Eslováquia.