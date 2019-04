Campeões europeus do Sporting recebidos na Câmara de Lisboa

Hoje às 17:56 Facebook

Um dia depois de terem feito história no Cazaquistão, os leões prolongaram a festa pela conquista da Liga dos Campeões em solo português.

A equipa de futsal do Sporting foi recebida esta segunda-feira no salão nobre da Câmara Municipal de Lisboa, um dia depois da conquista da primeira Liga dos Campeões de futsal da história do clube.

Frederico Varandas, o presidente do Sporting, encabeçou a comitiva e também ouviu o discurso de Fernando Medina, o presidente da autarquia lisboeta, que deixou palavras de parabéns e elogiosas aos sportinguistas pelo feito.

Os campeões europeus foram depois à varanda da câmara, onde ouviram os cânticos dos adeptos que fizeram questão de ir receber a equipa. Antes, no aeroporto, também foram muitos os que saudaram os leões.

Recorde-se que o Sporting bateu o Kairat (2-1) na final da UEFA Cup e repetiu o feito do Benfica, que também já foi campeão europeu de futsal, em 2010.