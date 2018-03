"Campeonato está mais difícil, quase impossível"

J.P.G. Hoje às 23:40 Facebook

Twitter

O treinador do Sporting admitiu que a luta pelo título ficou praticamente impossível, após a derrota deste sábado, mas garantiu que a equipa tem de se erguer e olhar para as outras competições. O técnico leonino gostou da exibição na primeira parte e reclamou uma grande penalidade que ficou por assinalar por falta sobre Bas Dost.

"O Braga ganhou porque marcou depois da expulsão. Tivemos uma primeira parte muito forte, muito boa, tivemos algumas oportunidades e um penálti sobre o Bas Dost. A equipa criou muitas dificuldades ao Braga, que só foi duas vezes à nossa baliza. O Braga foi uma equipa serena no jogo, mesmo sendo dominada na primeira parte. Não fizemos golo, foi isso", resumiu Jorge Jesus, admitindo que a segunda parte dos leões "não foi tão forte". "Nos últimos 15 minutos, depois da expulsão, a equipa perdeu equilíbrio tático, emocional e tivemos dificuldades. Aí, sim o Braga esteve melhor do que nós".

Agora a seis pontos do líder, Benfica, e podendo ficar a oito do F. C. Porto, a conclusão de Jesus é simples: "A equipa tem de se erguer, porque na quinta-feira temos os quartos-de-final da Liga Europa. Agora, o campeonato está mais difícil, claro que está, quase impossível. Não vamos ignorar isso. Mas não podemos ignorar o campeonato, porque temos adversário atrás, mas estamos mais longe. Temos de olhar para as outras competições. Estamos em todas as frentes. Não digo que estamos arredados do campeonato, mas está muito difícil".