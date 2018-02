Campeonato Nacional de Snowboard foi adiado por falta de neve

Hoje às 16:11 Facebook

O Campeonato Nacional de Snowboard, nas vertentes de cross e slopestyle, previsto no fim de semana, foi adiado, por falta de neve, para 17 e 18 de março.

Segundo Nuno Marques, selecionador português da modalidade, as condições meteorológicas registadas nos últimos dias degradaram a pista, na Estância da Serra da Estrela, que não reúne os requisitos para que a competição se realize.

"Não há neve suficiente. Nós já não tínhamos uma cota de neve muito grande. A chuva e depois o sol danificaram-na um bom bocado. Ao que parece vem aí uma mistura de chuva com neve, vamos lá ver o que fica. A priori não há condições para haver os campeonatos este fim de semana", informou o selecionador.

A alteração obriga também ao adiamento do Campeonato Nacional de Snowboard, na disciplina de slalom paralelo, inicialmente agendado para 4 de março e agora previsto para dia 25 do próximo mês.

Na prova eram esperados cerca de 30 "riders" na competição. No caso do snowboard cross uma mistura entre corrida e estilo livre e no slopestyle trata-se de um percurso que envolve saltos, pranchas e ferros, em que as manobras são avaliadas.

O Campeonato Nacional de Snowboard é organizado pela Federação de Desportos de Inverno de Portugal e não há registo de a prova de slalom paralelo se ter realizado anteriormente.