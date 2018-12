Cancelo vai ser operado e só regressa em 2019

JN Hoje às 16:53 Facebook

O internacional português João Cancelo, defesa da Juventus, sofreu uma lesão no menisco e vai ser operado em breve, revelou, esta sexta-feira, o treinador da heptacampeã italiana, Massimiliano Allegri.

"O [João] Cancelo não está convocado porque bloqueou o joelho durante esta manhã [no treino], lesionou-se no menisco interno e vai ser operado entre esta noite e amanhã [sábado]", revelou o técnico italiano, na conferência de imprensa de lançamento do dérbi com o Torino, da 16.ª jornada da liga italiana.

O defesa português tem estado em destaque pela positiva esta época na Juventus, líder da Série A italiana, que contratou o jogador aos espanhóis do Valência por mais de 40 milhões de euros no último defeso.

"Você nunca sabe a força que tem, até que a sua única alternativa é ser forte", escreveu João Cancelo na rede social Instagram.

Allegri revelou ainda que o colombiano Cuadrado está de fora da convocatória porque "também tem um problema no joelho", pelo que será novamente avaliado pelo departamento médico da Juventus, sendo certo que existe igualmente "risco de intervenção" cirúrgica.