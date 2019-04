Cânticos anti-Benfica na festa do futsal do Sporting causam polémica

Hoje às 14:34 Facebook

Twitter

Partilhar

O Pavilhão João Rocha encheu-se de adeptos leoninos, esta segunda-feira, para celebrar o título de campeão da Europa de futsal. No entanto, também aqui a rivalidade falou mais alto e os cânticos com ofensas ao Benfica foram constantes.

Foi o animador de serviço do Sporting quem "puxou" o cântico, com um palavrão à mistura, que está a indignar muitos benfiquistas nas redes sociais. A música pegou e foi repetida vezes sem conta pelos eufóricos adeptos leoninos presentes no Pavilhão João Rocha.

O Sporting, refira-se, costuma ser alvo de ataques idênticos quando defronta o rival encarnado, cujos adeptos até têm uma música que evoca o apoiante leonino que morreu com um very-light disparado por um benfiquista, na final da Taça de Portugal entre os dois clubes, em 1996.

Quanto às celebrações relativas à conquista da Liga dos Campeões de futsal pelo Sporting, essas também tiveram outros cânticos anti-Benfica, que ficaram registadas em vídeo.