Capitães de equipas da Liga dão murro na mesa e pedem respeito

Cinco capitães de equipas da Liga (e dois da LigaPro) estiveram, nesta segunda-feira, reunidos com Pedro Proença, presidente da Liga de Clubes, e Joaquim Evangelista, líder do Sindicato, para discutir o atual clima de suspeição.

"Deixámos uma mensagem clara à Liga, acerca do ambiente que se vive no futebol português, e transmitimos a nossa preocupação. Pedimos que nos respeitem pela profissão que temos", disse, no final da reunião Tarantini, capitão do Rio Ave.

Em causa estão as recentes denúncias anónimas efetuadas contra vários jogadores da Liga, por alegado aliciamento, que têm fomentado a suspeição face aos futebolistas. Kléber, do Estoril, e Vágner, do Boavista, foram dois dos jogadores visados.

"A nossa presença aqui prende-se com o desconforto de vermos constantemente posto em causa o nosso bom nome", acrescentou Ricardo, capitão do Paços de Ferreira.

Também Pedro Proença e Joaquim Evangelista alinharam pelo mesmo discurso dos capitães. "Estamos solidários com os atletas e totalmente disponíveis e abertos para combater algo que a nós também nos deixa desconfortáveis. Demonstrámos a nossa repugnância por quem tem posto em causa o bom nome dos jogadores", salientou o líder da Liga.

"O Sindicato fez questão de manifestar a insatisfação dos jogadores face ao clima que se vive no futebol português. Parece que é tempo de atingir a idoneidade dos jogadores. Estamos muito preocupados com este clima de suspeição", alertou Joaquim Evangelista, presidente do Sindicato dos Jogadores de Futebol Profissional.

Além de Tarantini (Rio Ave) e Ricardo (Paços de Ferreira), também Wilson Eduardo (Braga), Nélson Lenho (Aves) e Henrique (Boavista) representaram os clubes da Liga. Da LigaPro, estiveram presentes Bruno China (Leixões) e Luís Dias (Penafiel).