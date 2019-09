Capitão da Nicarágua garante que não votou em Messi apesar de aparecer nos registos

Ontem às 22:37 Facebook

Segundo a lista oficial publicada pela FIFA, Juan Barrera, capitão da seleção da Nicarágua, votou em Lionel Messi para o prémio The Best, que distingue o melhor jogador do mundo. No entanto, Barrera garante que não escolheu o argentino.

Um tweet de Juan Barrera está a dar polémica. Lionel Messi foi considerado, esta segunda-feira, o melhor jogador do mundo pela sexta vez na carreira mas a votação está a dar que falar.

Segundo a lista divulgada pela FIFA, Juan Barrera, capitão da seleção da Nicarágua, votou no argentino para primeiro lugar, Mané em segundo e, finalmente, Cristiano Ronaldo em terceiro. Um facto que o jogador negou nas redes sociais.

"Não votei nos prémios The Best 2019. Qualquer informação sobre o meu voto é falso. Obrigado", pode ler-se no Twitter.

Messi levou a melhor sobre Cristiano Ronaldo e Van Dijk e, esta segunda-feira, venceu o prémio "The Best" em Milão. O argentino foi considerado o melhor jogador do ano pela sexta vez na carreira.