Capitão do Aves diz nunca ter estado "envolvido em quaisquer atos lesivos da verdade desportiva"

O futebolista Nélson Lenho, do Desportivo das Aves, que viu o seu nome envolvido num alegado esquema de viciação de resultados para favorecer o Sporting, garantiu esta quinta-feira que nunca esteve envolvido "em quaisquer atos lesivos da verdade desportiva".

Em comunicado enviado à agência Lusa, o capitão do Desportivo das Aves disse estar focado na final da Taça de Portugal, com o Sporting, e completamente à margem da polémica, não deixando, no entanto, de esclarecer o que vem sendo noticiado.

"Estou na semana do jogo mais importante da minha carreira e neste momento este é o meu foco. Tenho uma carreira no futebol que fala por mim, querendo apenas nesta altura dizer que nunca me envolvi em quaisquer atos lesivos da verdade desportiva", começou por dizer o atleta.

Nélson Lenho remeteu para depois do jogo de domingo mais explicações e "em sede própria".

"Mais respostas serão dadas após o jogo de domingo [no Estádio do Jamor, às 17:15] em sede própria. Pelo que peço a todos que até lá me deixem concentrar naquilo que realmente é importante: o jogo", finalizou.

O Ministério Público informou na quarta-feira ter realizado buscas em Alvalade e domiciliárias, relacionadas com suspeitas de atos de corrupção.

Na operação, designada de 'Cashball', foram detidas quatro pessoas, que serão ouvidas hoje no Tribunal de Instrução Criminal do Porto, com os 'leões' a confirmarem que dois dos detidos são funcionários do clube.