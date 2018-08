Carballes Baena impõe-se a Norrie no jogo mais longo do torneio

03 Maio 2018 às 19:13 Facebook

O espanhol Roberto Carballes Baena saiu, esta quarta-feira, vencedor de uma autêntica batalha no jogo da segunda ronda do Estoril Open contra o britânico Cameron Norrie, ganhando o encontro do Court Central ao fim de três horas e nove minutos.

Naquela que é já a partida mais longa desta edição do torneio no Clube de Ténis do Estoril, o tenista de 25 anos, atual 77.º do ranking, acabou por recuperar do desaire frente ao 103.º mundial no primeiro set para se conseguir impor com os parciais de 5-7, 6-2 e 7-6 (7-1).

Com este triunfo, Roberto Carballes Baena, que salvou três match points garantiu já um lugar nos quartos-de-final, aguardando agora pelo vencedor do duelo entre o sul-africano Kevin Anderson, primeiro cabeça de série, e o grego Stefanos Tsitsipas, que medem forças ainda esta quarta-feira também no Court Central.