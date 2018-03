Carlos: O novo rei da Premier

Arnaldo Martins Hoje às 00:35 Facebook

Por estes dias, Carlos Carvalhal é o homem do momento na Premier League. E já há quem o coloque ao nível de Jürgen Klopp ou de José Mourinho, esse mesmo, o Special One.

O treinador tem protagonizado uma recuperação milagrosa no Swansea e devolveu a confiança a um clube que estava desacreditado e no último posto da tabela. A grande cumplicidade com os jogadores e o discurso motivador têm sido alguns dos segredos.

