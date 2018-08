Carlos Carvalhal de saída do Swansea

10 Maio 2018 às 21:06 Facebook

Twitter

O clube galês, praticamente condenado à descida de divisão, não vai renovar o contrato do treinador português Carlos Carvalhal, avançou, esta quinta-feira, a BBC.

A direção do Swansea chegou a ponderar a renovação de contrato a Carvalhal, mas recuou após o registo nos últimos oito desafios na primeira liga inglesa, sem qualquer vitória e sem golos em seis desses desafios, o que fez cair a equipa para o penúltimo lugar, com hipóteses muito remotas de poder manter-se na elite do futebol inglês.

Para se manter na PremierLeague, a equipa de Carvalhal precisa de um pequeno milagre: na última jornada, no domingo, terá de anular três pontos de atraso e nove golos de atraso para o Southampton; ou seja, o Swansea terá de bater o Stoke City por qualquer coisa como 5-0 e aguardar que o Manchester City aplique resultado idêntico em Southampton.