Carlos Carvalhal: "Tenho fair-play, mas não sou parvo"

Carlos Carvalhal, treinador do Rio Ave, comentou a derrota dos vila-condenses frente ao Famalicão. O técnico, de 53 anos, afirmou que apesar de ter fair-play, não é parvo, e que precisa de retificar várias coisas na equipa para que nos próximos jogos o rendimento seja outro.

"Não era, de certeza absoluta, o regresso que gostaria, de forma alguma. Um jogo em que cometemos alguns erros, que não são normais, na nossa primeira fase de construção. O jogo acaba por ficar marcado pelo golo, através de um livre. A partir daí houve uma reação forte da nossa equipa, com as substituições que fizemos acrescentámos valor na nossa equipa. Tivemos duas oportunidades flagrantes de fazer o golo. Tenho um orgulho grande neste grupo. Esperamos ter uma reação forte já em casa com o Aves. Tenho toda a legitimidade para dizer que isso vai ser uma realidade", começou por dizer Carlos Carvalhal no final do jogo com o Famalicão.



Questionado sobre o fair-play que o caracteriza, foi breve. "Eu tenho fair-play, mas não sou parvo. Tenho coisas para retificar na minha equipa, para que subam de forma de jogo para jogo", afirmou.