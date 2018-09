Hoje às 14:43 Facebook

Jornalista sai da RTP para liderar conteúdos da FPF.

Carlos Daniel, jornalista da RTP, está de saída do canal público para integrar os quadros da Federação Portuguesa de Futebol para ser o rosto do Canal 11 do organismo federativo. O jornalista vai dirigir os conteúdos da FPF, apurou JN.