Carlos Queiroz anuncia saída da seleção do Irão

Logo após a eliminação da Taça da Ásia, o treinador português confirmou a saída da seleção que comandava desde 2011.

Carlos Queiroz está de saída da seleção do Irão. O anúncio foi feito pelo próprio, esta segunda-feira, logo após a eliminação da Taça da Ásia, frente ao Japão (0-3).

"Este é o final da minha etapa à frente do Irão. Estou muito feliz porque, como treinador, fiz as coisas à minha maneira", disse o treinador, em conferência de imprensa.

Queiroz comandava a seleção iraniana desde 2011 e conseguiu resultados de relevo para o país, como apurar-se sempre para os Campeonatos do Mundo, mesmo que a convivência com a federação raramente tenha sido pacífica, com várias polémicas à mistura.

Ao que tudo indica, o futuro de Carlos Queiroz deve passar pela seleção da Colômbia.