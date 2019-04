Carlos Queiroz apresenta queixa na FIFA por salários em atraso

Hoje às 18:16 Facebook

Carlos Queiroz apresentou queixa na FIFA contra a Federação Iraniana de futebol, alegando salários em atraso referentes ao desempenho enquanto selecionador daquele país.(2011-2019).

O treinador português e atual selecionador da Colômbia foi despedido em janeiro último pela Federação iraniana na sequência da eliminação da seleção daquele país nas meias-finais da Taça da Ásia, pondo fim a uma ligação de oito anos como principal responsável técnico.

Representantes de Carlos Queiroz revelaram à agência Associated Press que os advogados do treinador foram instruídos no sentido de apresentarem uma queixa na FIFA a reclamar salários em atraso por parte da Federação iraniana, por "incumprimento de obrigações" em relação ao último contrato de seis meses, bem como ao anterior.

Queiroz tinha assinado contrato após a eliminação na fase de grupos do Mundial'2018, chegando a acordo para orientar a seleção iraniana na Taça da Ásia.

A FIFA confirmou ter recebido hoje uma a queixa de Carlos Queiroz contra a Federação do Irão em relação a uma "disputa contratual entre as duas partes".