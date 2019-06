Carlos Queiroz: "Os nossos corações e orações estão com o Ospina"

JN Hoje às 14:37, atualizado às 15:29 Facebook

Carlos Queiroz, selecionador da Colômbia, falou sobre a dispensa de David Ospina por causa da doença do pai.

David Ospina, guarda-redes da Colômbia, treinada por Carlos Queiroz, deixou a concentração da equipa, que está no Brasil a participar na Copa América, para estar com o pai, que luta contra um cancro. Em conferência de imprensa, o treinador português deixou palavras de apoio ao guardião dos "cafeteros".

"Os nossos corações e orações estão com o David [Ospina] e com a sua família. Estamos ainda mais unidos. O mais importante é estarmos todos juntos e partilharmos esses sentimentos. É com respeito e silêncio que vamos cuidar dele e temos certeza que em breve ele vai voltar a estar connosco", disse o treinador português.

A ausência de David Ospina não atrapalha Carlos Queiroz. A seleção colombiana já está apurada para os quartos e final da Copa América e enfrenta, este domingo, o Paraguai, na última jornada da fase de grupos.

Sem Ospina, Carlos Queiroz vai ter de escolher entre Alvaro Montero, do Tolima, e Camilo Vargas, do Atlético Nacional, para ocupar o lugar na baliza. "Tenho confiança em todos. Eles são jogadores de personalidade e caráter. Os dois estão preparados para jogar", garantiu o selecionador.