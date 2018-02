Hoje às 18:55 Facebook

O ex-candidato à presidência do Sporting, confirmou, ao JN, ter sido perseguido e empurrado por sócios do Sporting durante a Assembleia-Geral (AG). Urnas já encerraram.

Entretanto, os cerca de 6400 sócios do Sporting que marcaram presença na Assembleia-Geral, que irá ditar o futuro de Bruno de Carvalho na presidência do clube, já votaram. As urnas já se encontram encerradas, mas o resultado da votação só será conhecido mais tarde.