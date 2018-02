Carlos Severino sai da Assembleia do Sporting sob escolta policial

Hoje às 16:39 Facebook

Ex-candidato à presidência do Sporting foi empurrado e insultado por alguns sócios à saída do Pavilhão João Rocha.

A Assembleia-Geral do Sporting teve, há momentos, o primeiro episódio de tensão. Ex-candidato à presidência do clube, Carlos Severino foi empurrado e insultado por cerca de uma dezena de sócios do Sporting, após ter votado na Assembleia-Geral, e teve de ser escoltado pela polícia.

A Assembleia-Geral, uma das mais concorridas da história do Sporting, decorre no pavilhão João Rocha e irá definir o futuro de Bruno de Carvalho na presidência dos leões.