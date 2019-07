Carlos Vinicius fez primeiro treino pelas águias

Hoje às 16:41 Facebook

O avançado brasileiro Carlos Vinicius, contratado pelo Benfica durante a digressão pelos Estados Unidos, fez esta terça-feira o primeiro treino com Bruno Lage, no centro de estágios do Seixal, onde as águias preparam para a Supertaça.

O jogador, de 24 anos, foi contratado por 17 milhões de euros ao Nápoles, embora na última época tenha estado cedido pelo clube italiano, primeiro ao Rio Ave e, depois, ao Mónaco.

O treinador pôde, assim, observar o avançado, num treino em que aproveitou para "dar minutos" aos jogadores menos utilizados na pré-época, em especial na International Champions Cup, nos Estados Unidos.

Numa sessão à porta fechada, o Benfica disputou um jogo particular com o Cova da Piedade, da LigaPro, que venceu por 6-0, com golos de Chiquinho, Jota, Nuno Santos (três) e Willock.