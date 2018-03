Sofia Esteves Teixeira Hoje às 18:10 Facebook



Durante um jogo da liga chinesa, o ex-jogador do Benfica caiu inanimado no relvado após um choque com um adversário. A intervenção de Carrasco, que ajudou logo o extremo, impediu o asfixiamento.

O jogo a contar para a terceira jornada da Liga chinesa, entre o Dalian Yifang e o Beijing Guoan, ficou marcado pelo susto com Gaitán. O argentino, que trocou o Atlético de Madrid pelo Dalian Yifang em fevereiro, chocou contra um adversário e caiu inanimado em campo.

O belga Carrasco, colega de equipa do ex-Benfica, interveio de imediato e impediu que Gaitán se asfixiasse com a própria língua. O argentino foi transportado para o hospital, onde ainda se encontra em observação.

Dalian Yifang perdeu o encontro por 3-0.