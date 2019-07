Carrillo rende oito milhões ao Benfica e reforço em Braga

Hoje às 12:45 Facebook

O extremo peruano deixa a Luz a título definitivo, no mesmo dia que os dois grandes clubes de Sevilha se reforçam: Gudelj (ex-Sporting) será colega de Óliver e treinado por Julen Lopetegui.

Benfica: André Carrillo já é do Al Hilal, a título definitivo. Depois de um ano cedido ao vice-campeão da Arábia Saudita, o extremo peruano muda-se em definitivo para o clube, num negócio que rende à volta de oito milhões de euros às águias. Carrillo chegou à Luz em 2016, proveniente do Sporting, mas só fez 32 jogos de águia ao peito.

Braga: Cajú é a mais recente contratação dos braguistas. O lateral-direito, de 24 anos, assinou um contrato válido por quatro épocas. Na época passada, Cajú representou o APOEL (Chipre), por empréstimo do Santos.

Rio Ave: Mehdi Taremi, internacional iraniano, é reforço de peso para o ataque dos vila-condenses. Aos 27 anos, o avançado tem a primeira experiência na Europa, depois de nas últimas duas temporadas ter representado o Al-Gahrafa (Qatar).

Bétis: Nabil Fekir é a nova estrela do Bétis. O craque francês chega aos béticos proveniente do Lyon, clube em que se formou e onde era capitão há vários anos. Pelo médio, que vai ser colega de William Carvalho, o Bétis pagou cerca de 25 milhões de euros.

Sevilha: Gudelj, o médio que representou o Sporting na temporada transata, já foi confirmado como reforço do Sevilha. O médio sérvio, de 27 anos, assinou por quatro temporadas, depois de ter rescindido com o Guangzhou Evergrande, e será colega de Óliver (ex-F. C. Porto) e treinado por Julen Lopetegui.

Flamengo: Felipe Luís está perto de se tornar reforço de peso para Jorge Jesus. O internacional brasileiro confirmou o adeus ao Atlético de Madrid e no Brasil dão como certa a sua chegada ao Flamengo. Depois de Rafinha (ex-Bayern Munique), Jesus terá mais um craque na defesa.