Carro cai em ravina de 50 metros a caminho do Rali

Um carro que seguia na direção do troço de Cabeceiras de Basto, do Rali de Portugal, despistou-se e caiu numa ravina com cerca de 50 metros.

O acidente ocorreu ao início da tarde deste sábado no Lugar de Magusteiro, freguesia de Rio Douro, Cabeceiras de Basto.

Os três ocupantes do veículo, entre os quais um menor, sofreram ferimentos considerados ligeiros, embora um deles aparente fracturas nos membros. Quando os bombeiros chegaram ao local, já tinham sido retirados da viatura por populares.

As vítimas, residentes na zona da Figueira da Foz, foram transportadas para o Hospital de Guimarães.

No local estiveram meios dos Bombeiros Cabeceirenses, de Salto e a GNR.