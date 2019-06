Carro de Reyes ia a 237 km/hora quando o pneu rebentou

JN Hoje às 19:18, atualizado às 19:25 Facebook

José Antonio Reyes, o ex-jogador do Benfica que morreu no sábado num acidente de viação em Sevilha, Espanha, seguia a 237 quilómetros por hora quando se deu o acidente.

De acordo com um relatório da Guardia Civil, citado pelo jornal "Mundo Deportivo", o acidente que causou a morte de José Antonio Reyes e a dois primos terá sido causado pela perda de controlo do veículo, em consequência da rutura de um pneu.

O Mercedes Brabus S550 380 conduzido pelo atleta seguia a uma velocidade estimada de 237 quilómetros por hora, segundo os primeiros testes realizados no local do acidente. Acabou por sair da estrada e colidiu com materiais de obra, incendiando-se de seguida.

O acidente que vitimou o jogador espanhol ocorreu às 11.40 horas (10.40 horas em Portugal continental), numa autoestrada entre Sevilha e Utrera, localidade onde nasceu. Reyes regressava a casa após o treino da manhã no Extremadura, da segunda divisão espanhola. Na viatura seguiam os dois primos: Jonathan Reyes, que também morreu no despiste, e Juan Manuel Calderón, que foi hospitalizado em estado grave, acabando por não resistir aos ferimentos.