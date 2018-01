Cartão amarelo estratégico impede Kléber de defrontar o F. C. Porto

Hoje às 00:17, atualizado às 00:32 Facebook

Twitter

Partilhar

O avançado do Estoril, Kléber, viu um cartão amarelo, segunda-feira à noite, que o impede de defrontar o F. C. Porto na próxima jornada da Liga I.

"O Kléber jogou medicado, provavelmente vai falhar mais alguns jogos, não só o do F. C. Porto. As dores foram mais fortes e não deu para continuar. Vai estar de fora quatro a cinco semanas", disse o treinador do Estoril, Ivo Vieira.

"Durante o jogo ressentiu-se de uma situação física. Provavelmente, não vamos tê-lo nos próximos jogos e ele tinha quatro amarelos. Em vez de estarmos a perder tempo e mantê-lo com quatro amarelos, optámos por fazê-lo", ver o quinto cartão amarelo, que equivale a um jogo de castigo.