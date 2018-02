Carvalhal perde Bony e Fer até final da temporada

Hoje às 15:55 Facebook

Os futebolistas Wilfried Bony e Leroy Fer saíram lesionados do encontro de sábado do Swansea no campo do Leicester (1-1) e vão desfalcar a equipa de Carlos Carvalhal até final da temporada.

Bony, avançado costa-marfinense de 29 anos, sofreu uma rotura nos ligamentos de um joelho, enquanto Fer, médio holandês de 28 anos, vai ser operado a uma rutura no tendão de Aquiles.

O técnico português Carlos Carvalhal perde, assim, duas das suas principais figuras, numa altura em que está a tentar salvar o Swansea da despromoção. Os galeses seguem no 17.ª posto da 'Premier League'.