Casa de William Carvalho assaltada durante o dérbi de Sevilha

A derrota (3-2) de sábado do Betis frente ao Sevilha não foi a única má notícia para William Carvalho. A casa do internacional português foi assalta durante o encontro da Liga Espanhola. Joaquín, companheiro de equipa do médio, também foi assaltado.

Durante o encontro de sábado, entre o Sevilha e o Betis, a casa de William Carvalho foi assaltada. O internacional português, que vive na localidade de Camas, comunicou às autoridades o desaparecimento de vários bens.

Além do português, também Joaquín viu a casa ser-lhe assaltada durante o dérbi. Neste caso, segundo a imprensa espanhola, os assaltantes "não levaram praticamente nada". O alarme foi ativado logo depois de os ladrões terem entrado, o que impediu que tivessem levado objetos de valor. A policia espanhola já está a investigar os casos.