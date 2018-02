Casa do Benfica em Faro vandalizada

Hoje às 13:11 Facebook

Twitter

A Casa do Benfica em Faro foi vandalizada esta sexta-feira de madrugada. A PSP já recebeu a queixa por parte dos responsáveis do espaço encarnado.

As expressões "SLB merda 1906", ano de fundação do Sporting, e "porcos" foram pintadas a verde e preto no exterior da Casa do Benfica de Faro, na última madrugada. Segundo o clube da Luz, o ataque foi da autoria de adeptos do Sporting, intitulados de "Rapaziada 1906".

Decorrem agora investigações para apurar os autores destes atos de vandalismo, que atingem a casa dos encarnados em Faro pela terceira vez.

Num curto período de tempo, casas afetas ao Benfica têm sido vandalizadas, em vários pontos do país. Em comunicado, no site do clube, o Benfica recorda atos de vandalismo que afetaram a casa de Vendas Novas, Samora Correia e Golegã.