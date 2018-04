Hoje às 17:07 Facebook

Fachada e paredes do imóvel foram pintadas com frases insultuosas e referências ao Sporting.

A Casa do Benfica em Algueirão Mem Martins foi alvo de atos de vandalismo, durante a madrugada deste domingo.

A instituição denunciou o ocorrido através de fotografias onde é possível ver a fachada e as paredes do imóvel pintadas com insultos e referências ao Sporting.