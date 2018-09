Casillas: "As polémicas que tive com Mourinho já estão saldadas"

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 17:19 Facebook

O guarda-redes do F. C. Porto recordou, em entrevista, a relação complicada com José Mourinho e garantiu que as polémicas que teve com o técnico português já foram esquecidas.

Quando orientava o Real Madrid, José Mourinho surpreendeu tudo e todos ao relegar Iker Casillas para o banco de suplentes. O guarda-redes espanhol recordou o episódio e garantiu que não foi o momento mais complicado da carreira.

"Pior altura da minha carreira? Não. Os momentos em que não conquistas um troféu, uma liga ou uma Champions, doem muito mais. Doem a ti, pessoalmente, e também ao adepto. As polémicas que tive com Mourinho já estão saldadas. É um tema que, depois de cinco ou seis anos... não deves falar mais sobre isso, porque já é absurdo. Ele tem a vida em Manchester e eu tenho a minha no Porto, casualmente ele também vem cá. São coisas que acontecem no futebol e há que as empurrar para o lado. E também não tens que olhar para trás e ver qual foi a tua melhor época. Com ele conquistei uma liga, uma Taça do Rei ao Barcelona, uma Supertaça de Espanha. Há que ficar com as coisas boas, porque as más não servem para mim, nem para ele, nem para ninguém", afirmou em entrevista à revista do semanário "Expresso".

Na mesma entrevista, Casillas recordou um encontro com Lopetegui, afirmando que não guarda mágoa ao ex-selecionador espanhol por não ter sido chamado à seleção.

"Quando Lopetegui se tornou selecionador de Espanha teve a amabilidade de se deslocar aqui ao Porto e falar comigo, transmitir-me o que ia acontecer na seleção. Já tinha pensado no David de Gea como guarda-redes, em quem ia apostar para o Mundial da Rússia, e que ia dar mais facilidade a jogadores mais jovens. Disse-lhe que me parecia bem, que respeitava a decisão, sendo ele o selecionador. A partir daí, não houve mais conversas. Agora, é treinador do Real Madrid e que faça o melhor. Porque, como madridista que sou, espero que o Real continue a ganhar", disse.