Casillas completou mil jogos oficiais com amargo de boca em Belém

Lusa Ontem às 22:38 Facebook

Twitter

O guarda-redes espanhol Iker Casillas cumpriu, esta segunda-feira, o milésimo jogo oficial como profissional, ao alinhar como titular do F. C. Porto na visita ao Belenenses.

Na partida de encerramento da 28.ª jornada, que redundou na derrota dos portistas, Casillas atingiu as 108 partidas ao serviço do F. C. Porto, parcela que se junta às 725 feitas pelo Real Madrid e às 167 em representação da seleção espanhola para se atingir o total de mil jogos em quase 19 anos de carreira.

Nesta contabilidade feita pelo jornal espanhol "Marca", não são tidos em conta jogos particulares de clubes nem os encontros efetuados pelas seleções das camadas jovens.

Contratado pelo F. C. Porto em 2015, Casillas, de 36 anos, foi campeão do mundo com a Espanha em 2010 e campeão europeu em 2008 e 2012, enquanto com o Real Madrid conquistou a Liga dos Campeões por três vezes (2000, 2002 e 2014) e foi cinco vezes campeão espanhol.

O guarda-redes espanhol, cujo contrato com o F. C. Porto termina em junho, disputou o seu primeiro encontro sénior em 12 de setembro de 1999, numa deslocação a San Mamés em que o Real Madrid empatou com o Athletic Bilbau (2-2).

De então para cá, Casillas acumulou mil jogos, tornando-se nomeadamente o jogador com mais presenças na Liga dos Campeões (167) e nas competições europeias (178).

O guarda-redes é o segundo jogador espanhol a atingir este número, depois do seu antigo colega Raúl González, que totalizou 1033 partidas, incluindo 741 pelo Real Madrid.