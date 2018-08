Casillas confirma renovação

17 Maio 2018 às 16:56 Facebook

Guarda-redes recorreu à rede social Instagram para, tal como JN avançou na edição de hoje, confirmar que vai permanecer por mais um época no Dragão.

"Uma época mais", foi desta forma que Casillas anunciou aos adeptos que renovou com o F. C. Porto até junho do próximo ano. O guarda-redes espanhol, de 36 anos, prepara-se par cumprir a quarta temporada ao serviço dos azuis e brancos.

Tal como avançou o JN, Iker Casillas aceitou reduzir o salário que auferiu nas três épocas anteriores e chegou a acordo para permanecer no F. C. Porto. A ligação à cidade, do futebolista e família, bem como a relação com os adeptos foram fundamentais para que o guarda-redes espanhol aceitasse continuar na Invicta.