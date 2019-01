Hoje às 16:33 Facebook

Twitter

Partilhar

O guarda-redes dos dragões reagiu, nas redes sociais, ao reencontro com o central português e publicou uma foto de ambos em pleno balneário do F. C. Porto.

Pepe deixou o F. C. Porto em 2007 para rumar ao Real Madrid, onde jogou oito temporadas com Casillas, com a dupla a participar, em conjunto, em 222 jogos pelos merengues.

Agora, Pepe está de volta ao Dragão e o guarda-redes espanhol assinalou o momento: