Casillas regressa à baliza portista, Sporting sem novidades

JN Hoje às 19:58, atualizado às 21:25 Facebook

Twitter

Sporting e F. C. Porto defrontam-se esta quarta-feira, no Estádio Municipal de Braga, em jogo a contar para as meias-finais da Taça da Liga. Casillas, Sérgio Oliveira e Soares são as novidades no onze azul e branco.

Sporting e F. C. Porto lutam, esta quarta-feira, por uma vaga na final da Taça da Liga, troféu que nunca conseguiram conquistar. O primeiro finalista foi o V. Setúbal, que na terça-feira venceu a Oliveirense por 2-0.

Para o duelo, Jorge Jesus não poderá contar com Jonathan Silva e Podence, devido a lesão. Já Otávio, também lesionado, é a única baixa da equipa azul e branca. Casillas, Sérgio Oliveira e Soares são as novidades no onze de Sérgio Conceição. Já Jorge Jesus repetiu o mesmo onze pelo terceiro jogo consecutivo.

Onze do Sporting: Rui Patrício, Piccini, Coates, Mathieu, Coentrão, William, Gelson, Bruno Fernandes, Acuña, Rúben Ribeiro e Bas Dost.

O melhor do Jornal de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Jornal de Notícias. Subscrever

Onze do F. C. Porto: Casillas, Ricardo, Felipe, Marcano, Alex Telles, Sérgio Oliveira, Danilo, Herrera, Marega, Soares e Brahimi.

O pontapé de saída está marcado para as 20.45 horas. A arbitragem estará a cargo de Nuno Almeida (Algarve). Artur Soares Dias (Porto) estará no VAR.