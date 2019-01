Casillas de regresso ao onze do F. C. Porto frente ao Aves

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 19:22 Facebook

O F. C. Porto defronta, esta quinta-feira, na Vila das Aves, o Desportivo das Aves em jogo a contar para a 15.ª jornada da Liga. Casillas está de regresso ao onze e Soares também vai a jogo.

Para este encontro, Sérgio Conceição não poderá contar com os lesionados Aboubakar, Otávio e Bruno Costa. Do lado do Aves, Diego Galo, também lesionado, é a única baixa.

Onze do Aves: Beunardeau; Rodrigo, Ponck, Jorge Felipe, Vítor Costa; Rúben Oliveira, Falcão, Vítor Gomes; Amilton, Derley e Baldé.

Onze do F. C. Porto: Casillas, Maxi Pereira, Felipe, Éder Militão, Alex Telles, Corona, Danilo, Herrera, Brahimi, Marega e Soares

O pontapé de saída está marcado para as 20.15 horas. A arbitragem estará a cargo de João Pinheiro (Braga). O videoárbitro será Jorge Sousa (Porto).