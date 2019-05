Casillas deixa mensagem aos fãs: "Estou muito emocionado"

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 19:14, atualizado às 20:01 Facebook

Twitter

Partilhar

Iker Casillas teve alta hospitalar esta segunda-feira, cinco dias depois de ter sofrido um enfarte agudo do miocárdio, durante o treino. Já em casa, o guarda-redes do F. C. Porto fez questão de deixar uma mensagem de agradecimento aos fãs nas redes sociais.

"Obrigado, obrigado e mil vezes obrigado. Obrigada pela preocupação, pelas mensagens... Quero enviar-vos um grande abraço e estou muito emocionado pelo carinho que me deram. Agora vou recuperar e está tudo bem. Um grande abraço!", disse o espanhol num vídeo publicado nas redes sociais.