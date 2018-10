Casillas diz que está "feliz no Porto" e que pensa voltar à seleção

Hoje às 11:07 Facebook

O guarda-redes do F. C. Porto, Iker casillas, abriu a conta de Twitter para responder a 10 perguntas dos seguidores. Falou de Madrid, do VAR, da seleção e da Invicta cidade que o acolheu.

"Estou feliz a viver nesta cidade", disse Iker Casillas, em resposta ao um seguidor que lhe perguntou se iria terminar a carreira no F. C. Porto. "Gostaria", admitiu o guarda-redes, acrescentando que o clube o recebeu " de braços abertos".

O Real Madrid, onde Iker jogou toda a vida anterior ao F. C. Porto, também foi chamado à conversa. Culpa de Julen Lopetegui, treinador que trouxe o guarda-redes espanhol para a Invicta e que agora passa um momento delicado em Espanha, com cinco jogos seguidos sem vencer.

"A temporada ainda gora começou", disse Iker Casillas, sustentando que "é preciso manter a calma" e não desesperar com a classificação do Real Madrid. "O adepto é exigente, mas também compreensivo. Houve mudanças. Importantes", acrescentou.

Titular na baliza do F. C. Porto, Iker mantém esperanças em regressar à seleção espanhola. "Claro que sim", disse, quando questionado. "Entendo que Luis Enrique tem novas ideias para esta etapa, mas tenho a minha ambição de voltar", acrescentou.

Numa ronda de perguntas em que foi questionado sobre a qualidade atual do futebol atual e sobre como melhorar a competitividade das ligas inferiores, Iker Casillas considerou que o VAR "é um passo no caminho certo" e terminou a conversa com uma imagem do Douro, tirada do Muro dos Bacalhoeiros, no Porto; serra do Pilar em fundo, com as luzes a iluminar a paixão de Iker pela Invicta.